После интервью Алиева агентству ТАСС армяне вновь вспомнили о Расулзаде

Недавнее интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева российскому информационному агентству ТАСС, в котором он затронул вопрос героизации пособника немецкого фашизма Гарегина Нжде в Армении, вызвало болезненную реакцию армянской пропаганды.

В ответ армянские и проармянские российские СМИ растиражировали публикацию некого Влада Варданяна, попытавшегося обвинить основателя Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Мамеда Эмина Расулзаде в сотрудничестве с фашисткой Германией.

Такие попытки делались и ранее армянской пропагандой, но приводимые «аргументы» были настолько далеки от исторической реальности, что их можно назвать откровенным враньем. В этом отношении не отличился и Варданян. Так, по его утверждению, Расулзаде неоднократно посещал Берлин, где проводил встречи с нацистской верхушкой и вербовал азербайджанских добровольцев для Вермахта.

Обратимся к фактам. Деятельность Расулзаде в Германии берет свое начало с 1932 года. Несмотря на то, что жил в Польше, он часто бывал в Берлине по долгу службы. Под его редакторством здесь с 10 января 1932 года начинает издаваться газета «Независимость», а с 6 ноября — журнал «Qurtuluş». «Независимость» выходила до 1934 года, а «Qurtuluş» — до августа 1939 года. В 1938 году в Германии на немецком языке увидело свет его произведение «Проблема Азербайджана». Как видно, основной целью его визитов были доклады и лекции, а также издание книг, брошюр и журналов с целью ознакомления немецкой аудитории с национальным вопросом в СССР. И ни в одной публикации под его авторством не содержится пиетета к нацистам.

В апреле 1942 года Вальтер Фридрих Шелленберг — начальник внешней разведки службы безопасности, бригаденфюрер СС пригласил в Германию эмигрантов, проживающих во Франции, Италии, на Балканах, в Турции и Швейцарии. В конце апреля — начале мая того же года в берлинском отеле «Адлон» состоялось мероприятие, на котором присутствовали: от Азербайджана — Мамед Эмин Расулзаде, Халил Хасмамедов и Фуад Амирджан, от Северного Кавказа — Саид Шамиль, Гейдар Баммат и Алихан Кантемир, от Грузии — Спиридон и Лео Кереселидзе, Даша Вачнадзе, Зураб Авалашвили.

Однако переговоры эмигрантов с представителями властей Германии протекали отнюдь не гладко. В частности, немцы не воспринимали тот момент, что северокавказцы, азербайджанцы и грузины ставили на первый план вопрос независимости. Поэтому М.Э.Расулзаде и Саид Шамиль вынуждены были уехать из Германии. Однако немцам с большим трудом удалось временно оставить в Германии М.Э.Расулзаде.

В то время как представители других народов, включая Расулзаде, хотели независимости своей страны, Гарегин Нжде обратился к Третьему Рейху с просьбой превратить Советскую Армению в германскую колонию.

Под руководством М.Э.Расулзаде был создан «Национальный азербайджанский комитет». Программа его была следующей: «Защищать национальные права Азербайджана, бороться за независимость и спасение родины, за совместное дружественное проживание кавказских национальностей и обеспечивать тесное сотрудничество с Германией».

Расулзаде, постоянно ставящий перед властями Третьего Рейха вопрос о необходимости признания Берлином независимости Азербайджана, никак не вписывался в планы немецких нацистов. 7 октября 1942 года, после того, как переговоры с М.Э.Расулзаде оказались безрезультатными, он уехал в Бухарест. На этом завершилось формальное взаимодействие Расулзаде с властями Третьего Рейха. К сожалению, в Азербайджане до сих пор не установлен памятник Расулзаде, не считая бюста в его родном селении Новханы.

Немцы, видя, что переговоры с Расулзаде не имеют результатов, стали сотрудничать с Фуадом Амирджаном, Аббасом Атамалибековым и Абдурахманом Фаталибейли-Дудангинским. Руководство группой связи с Азербайджаном было поручено А.Ф.Дудангинскому. Группа помимо этого выполняла еще и функцию руководства азербайджанскими легионерами. Таким образом, Расулзаде не принимал активного участия в формировании «Азербайджанского легиона». И в отличие от Нжде он не заявлял о том, что кто погибает за Германию, тот погибает за Армению. Он до самого конца оставался членом Армянского национального комитета, безо всяких обещаний немцев относительно будущего Армении активно сотрудничал с германской военной разведкой. И этого беспринципного человека в Армении возвеличили в ранг национального героя и сделали стержнем идеологической сути государства.

Немецким нацистам было сложно наладить отношения и с Фаталибейли-Дудангинским, который продолжил линию Расулзаде. По инициативе Фаталибейли-Дудангинского в Берлине 6 ноября 1943 года был созван Азербайджанский конгресс, который выдвинул требования правительству Германии, среди которых было признание независимости Азербайджана. На конгрессе был избран Меджлис Национального Единения в количестве 50 человек, в который вошёл Фаталибейли-Дудангинский.

В результате дальнейших усилий и сложных переговоров 17 марта 1945 года Альфред Розенберг, один из идеологов нацистской партии, от имени своего правительства признал Азербайджанский Меджлис Национального Единения временным правительством будущего независимого Азербайджана.

Что касается участия азербайджанского легиона в подавлении Варшавского восстания, то на этот счет имеются воспоминания самого Фаталибейли-Дудандинского. Он отмечает, что подразделения азербайджанского легиона, направляющиеся в Восточную Пруссию, были без ведома Национального азербайджанского комитета переброшены к Варшаве. В связи с этим Национальный азербайджанский комитет направил протест германскому командованию с требованием сразу же вывести части азербайджанских легионеров из Варшавы.

Варданян в своей больной фантазии отмечает, что «по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики при финансировании научного фонда президента Азербайджана был снят документальный фильм о Фаталибейли, который никакого отношения к АДР не имел». Помимо этого, он утверждает, что в Азербайджане издана книга, «где не просто рассказывается о действиях Азербайджанского легиона, но и с гордостью приводятся факты, свидетельствующие, что именно азербайджанцы были одними из самых близких союзников нацистской Германии».

Армянская пропаганда в своем безудержном и нелепом стремлении очернить власти Азербайджана не учитывает один важный фактор. В отличие от Армении, в Азербайджане не делается культа из Фаталибейли-Дудангинского, не возвеличиваются поступки азербайджанских легионеров. Более того, в Азербайджане не проводятся официальные мероприятия, связанные с Фаталибейли-Дудангинским и азербайджанским легионом. В их честь не воздвигают памятники и не называют улиц. Но они также являются сынами азербайджанского народа, стремившиеся сделать Азербайджан независимым и поднявшие в 1943 году трехцветный флаг АДР. Они часть нашей истории, сделавшие в сложный период свой выбор. Правильный или неправильный – это уже дело десятое. Азербайджан не забывает и о них тоже, но не возвеличивает их.