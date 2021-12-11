Российские миротворцы окончательно решат вопрос возвращения армянских военнопленных – с таким самоуверенным заявлением выступил перед ТАСС заместитель командующего войсками Южного военного округа Рустам Мурадов.

«На сегодняшний день все военнослужащие азербайджанской стороны возвращены, и работа по возвращению армянских военнопленных продолжается, есть хороший позитив, есть понимание. Считаю, что этот вопрос должен быть полностью закрыт. И российские миротворцы доведут это дело до конца», — сказал Мурадов.

Он отметил, что расценивает работу по возвращению пленных как гражданский долг миротворца.

«Как военный человек, я понимаю, кто такие военнопленные, какие чувства они испытывали, находясь в плену. Я вспоминаю первый рейс, когда мы улетели в Баку, и по возвращении я видел лица тех военнослужащих, когда они уже перелетели в Ереван на аэродром Эребуни. Это были слезы, они не верили, что они вернулись домой», — рассказал Мурадов.

Похоже, этот российский генерал вслед за официальным Ереваном предпочитает не видеть разницы между реальными военнопленными, оказавшимися в руках азербайджанской армии в ходе боевых действий, и теми, кто прибыли с оружием в руках в Азербайджан из Армении уже много позже завершения войны и подписания Трехстороннего заявления. Первых Азербайджан вернул Армении сразу же, и генералу Мурадову это известно хорошо. Что же до вторых – задержанных после войны вооруженных диверсантов – они были осуждены по законам страны, куда прибыли с оружием, и часть из них руководство Азербайджана сочло возможным обменять группами на карты заминированных территорий. И это Мурадову тоже известно не хуже.

Так откуда же это странное заявление, будто в данной ситуации что-то зависит от усилий российских миротворцев? Отнюдь. Покуда Баку и Ереван не сойдутся в очередной раз в «цене», никакой «миротворец Мурадов» ничего «довести до конца» не сможет. Просто не в силах.

Своими мыслями на этот счет поделился с # политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Подобное поведение российской стороны не удивительно и не ново. Всё это было ожидаемо, и мы об этом предупреждали. Я думаю, в сложившейся ситуации российские военные и в целом российский истеблишмент пытается принизить роль Азербайджана, превратить его из победителя чуть ли не в побежденного. Такова их риторика, операции со всякими памятниками, всё это рассчитано на оскорбление чувств азербайджанцев, особенно применительно к Ходжалы.

И это попытка российской стороны расширить зону своего влияния. Это говорит уже о ползучей агрессии против Азербайджана. Против суверенитета страны, против ее национальной безопасности, против ее независимости. Более того, именно такими действиями российская сторона пытается сохранить напряженность между двумя народами, то, что она делала 200 лет, провоцируя межнациональные конфликты.

Но, увы, всё это происходит при отсутствии открытой реакции со стороны азербайджанского руководства. Несмотря на провокационное, а порой и открыто реакционное поведение России, со стороны Азербайджана фактически нет ни одного протестного заявления. А оно должно быть адресовано не Мурадову или командованию военных, а непосредственно Путину. Потому, что то самое Трехстороннее заявление (ТСЗ) было подписано им, и он должен отвечать за свою подпись. За этой подписью стоят четкие обязательства всех сторон, подписавших ТСЗ.

Это относится к тем, кто были задержаны после подписания ТСЗ, это касается неприемлемых действий «миротворцев», и это уже похоже на попытки превратить Азербайджан в послушного, покорного слугу. И с этим пора кончать.

Подобное поведение Азербайджана позволяет российским военным, которые незаконно находятся на нашей территории, вести себя как варвары, террористы, захватившие часть страны, но только не как миротворцы. И всё это будет продолжаться до тех пор, пока Баку не поставит вопрос ребром – пока российские структуры будут проводить какие-то акции, направленные на ограничение суверенитета Азербайджана, наша страна оставляет за собой право выйти из ТСЗ.

Только такие жесткие предупреждения могут отрезвить российскую сторону. В противном случае, традиционная наглость российских властей будет продолжаться. РФ чувствует себя в Азербайджане полноправным хозяином, по крайней мере, ведет себя так. Я считаю, мы уже всенародно должны приступить к обсуждению вопроса о выводе российских войск из Азербайджана. Я уверен, что это способно привести российскую сторону в чувство. В противном случае, все эти провокации будут продолжаться.

А что касается конкретно ситуации с задержанными и попытки какого-то там Мурадова сравнить их с военнопленными, это результат нашего неадекватного отношения. После таких заявлений в любой другой стране Мурадова в нее не пустили бы. А он прилетает на самолете, привозит тела, отвозит задержанных, и спрашивается – а какое отношение ко всему этому имеет Мурадов?

Из-за его нынешних некорректных высказываний с подтекстом, касающихся Азербайджана, я думаю, Баку должен наложить запрет на его появление в нашей стране. Это хоть каких-то официальных лиц России приведет в чувство, это нужно обязательно делать. В противном случае, через месяц они станут вести себя еще более нагло, отвратительно и вызывающе. А через год вообще посчитают себя хозяевами. Это Россия – с ней нужно обращаться именно ее методами, иначе никакого эффекта не будет.