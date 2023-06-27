Посол Украины Евгений Корнийчук вызван в МИД Израиля для разъяснений после критических заявлений украинской дипмиссии в адрес еврейского государства. Об этом сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в сообщении, беседа состоится 3 июля, ее будет проводить директор стратегического отдела МИД Ализа Бен-Нун. «Правительство Израиля продолжит действовать и развивать сотрудничество согласно достигнутым договоренностям между двумя странами. Действия посла [этому развитию отношений] не способствуют», — добавили в министерстве.

25 июня посольство Украины в Израиле распространило в соцсетях заявление с острой критикой политики еврейского государства в отношении Киева. В нем, в частности, утверждалось, что израильские власти встали на путь тесного сотрудничества с Россией и фактически заняли пророссийскую позицию. Посольство призвало Израиль «изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами».

В ответ на это глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что его страна «уже выбрала правильную сторону истории» и помогает Украине, оказывая ей гуманитарную помощь. (ТАСС)

