Министерство иностранных дел Израиля во вторник вызвало посла Польши в Тель-Авиве Мацея Гуню в связи с заявлениями премьер-министра Дональда Туска о ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Polsat News.

Израильский МИД сообщил, что объявил польской стороне демарш «после недопустимых высказываний премьер-министра Польши».

«Израиль решительно отвергает эти обвинения и ожидает от Польши, что она воздержится от использования языка, который искажает историю и порочит память жертв Холокоста», – заявило ведомство.

Возмущение Израиля вызвал пост Дональда Туска в Х, где он заявил, что Польша будет на стороне Израиля в его противостоянии с исламским терроризмом, «но никогда на стороне политиков, действия которых приводят к голоду и смерти матерей и детей».

Польский МИД после этого опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Польша признает право Израиля на самооборону, но не считает приемлемым количество жертв среди гражданских в секторе Газа.