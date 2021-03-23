Посла России вызвали в МИД Турции

Российский посол в Турции Алексей Ерхов был вызван в турецкое министерство иностранных дел в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщает газета Hurriyet во вторник, 23 марта.

Отмечается, что российскому дипломату в турецком внешнеполитическом ведомстве была выражена обеспокоенность проблемой безопасности, которая возникла на северо-западе Сирии из-за участившихся атак. Согласно информации газеты, в МИД отметили, что эти нападения происходят в районах, где проживают мирные жители, и угрожают стабильности и безопасности в сирийском регионе.

МИД Турции и посольство РФ в Анкаре пока официально не подтвердили вызов посла России.

Также министерство обороны Турции заявило, что именно из-за действий сирийской армии в воскресенье, 21 марта, погибли пять мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в Идлибской зоне деэскалации. Кроме того, турецкое военное ведомство возложило на армию САР ответственность за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в Идлибе, в результате чего, как утверждается, пострадали семь мирных жителей.