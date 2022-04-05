Посол России во Франции Алексей Мешков был приглашен во вторник в МИД Франции. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

По данным телеканала, вызов главы миссии в МИД Франции связан с решением выслать ряд ее сотрудников. В посольстве России в Париже пока эту информацию не подтвердили.

В понедельник вечером МИД Франции сообщил о намерении выслать из страны группу дипломатов. По информации телеканала, речь идет о 35 сотрудниках российского посольства. МИД России уже заявил о том, что ответит на этот демарш французской стороны. Ранее в понедельник посол РФ в Берлине был вызван в МИД ФРГ, где его уведомили о высылке 40 сотрудников российской дипмиссии.(ТАСС )