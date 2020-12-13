Посла Франции вызвали в МИД Ирана в связи с заявлениями о казни главы портала Amad News

МИД Ирана вызвал в воскресенье посла Франции в Тегеране в связи с заявлениями властей этой страны о казни главы информационного портала Amad News Рухоллы Замы, осужденного за сотрудничество с зарубежными разведками. Об этом сообщает в воскресенье агентство Mehr.

Отмечается, что послу был официально выражен протест в связи с комментарием МИД Франции.

Ранее в воскресенье МИД Ирана вызвал по этому же поводу посла Германии в Тегеране в качестве официального представителя ЕС на территории страны, сообщило агентство ISNA.

12 декабря утром в Иране был приведен в исполнение смертный приговор руководителю новостного портала Amad News. Министерства иностранных дел ряда стран, включая ФРГ, Францию и Италию, выступили с осуждением этого поступка. Так, французская сторона назвала казнь «серьезным нападением на свободу выражения мнений и свободу прессы в Иране».(ТАСС)