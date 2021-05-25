МИД Болгарии вызвал во вторник на срочную встречу посла Беларуси Александра Лукашевича, в рамках которой от белорусской стороны были потребованы объяснения в связи «с беспрецедентным актом насильственной посадки гражданского полета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске и последующего ареста белорусского оппозиционного активиста и журналиста Романа Протасевича». Как сообщает болгарское внешнеполитическое ведомство, «официальная позиция белорусских властей не была принята как заслуживающая доверия».

«Представленное белорусским послом объяснение, отражающее официальную позицию белорусских властей, не было принято болгарской стороной в качестве заслуживающего доверия и соответствующего международному праву. Было подчеркнуто намерение болгарской стороны поддержать требование о немедленном и быстром расследовании инцидента в рамках Международной организации гражданской авиации», — говорится в сообщении.

МИД Болгарии также призвал к немедленному освобождению арестованного журналиста и внимательной оценки белорусской стороной отрицательных последствий этого беспрецедентного акта для отношений Беларуси и ЕС. (ТАСС)