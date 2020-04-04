Порох в пороховницах Бени Куклостонова

Эту сенсационную новость обсуждал весь спортивный мир. Комментаторы и аналитики, привыкшие к тому, что нет вечных рекордов, уважительно шептались по углам. А олимпийцы, с ранних лет заучившие лозунг барона де Кубертена, гласивший, что главное не победа, а участие, горделиво прохаживались и напоминали всем эти мудрые слова. В нашем случае, впрочем, были и участие и победа. Нелегко пришлось только реальным, действующим чемпионам мира и Европы, сегодняшним кумирам сотен миллионов болельщиков в самых разных странах мира. Ведь, все их достижения померкли на фоне того, что осилил бывший босс гонок «Формазон-1» Беня Куклостлонов.

Этот весьма деликатного телосложения 90-летний старец умудрился загнать свое авто в гараж 44-летней жены так умело, что у них вскоре ожидалось пополнение в семействе. Уже стало известно, что Беня и его супруга ждут мальчика. Причем, новость эта пришла в тот самый момент, когда мир боролся с коварным вирусом, последствия которого, как утверждалось, приведут к стремительному сокращению населения планеты. Безусловно, свой вклад в борьбе с демографическим кризисом Куклостонов сделал до того, как весь мир признал ожидаемую проблему. Чем доказал, что он не только обладатель огромного запаса пороха в пороховницах, но и носитель дара предвидения.

Мировая медицина пребывала в шоке. Нет, она уже достигла высот немыслимых, но все же этот случай был из ряда вон выходящим. «Он же гонщик! Вот и гонит, убеждая себя и весь спортивный мир в том, что есть в жизни место подвигу»,- объяснял ситуацию с Беней нервничающему атлету лет 30, практически ровесник Куклостонова, доктор Всезнайкин. Атлет переживал потому, что его супруга, прочитав новость о героическом заезде Бени, обрушилась на молодого спортсмена с упреками и жалобами на то, что он не так часто паркуется в ее гараже. Мол, посмотри, все твои жалобы на усталость после тренировок — сущая ерунда. Есть те, кто в 90-летнем возрасте хотят и могут. Причем, до такой степени, что даже дети у них рождаются.

Жаловались Всезнайкину и спортсмены-ветераны. В конце концов, пришлось ему выслушивать и сетования пенсионеров, возрастом гораздо моложе Бени. «Вот, доктор, послушайте, что он говорит! Это же невозможно!»,- причитали они, судорожно вспоминая даты своих, так сказать, заездов. «Что же вы так переживаете, милейший? Беня говорит и вы говорите! Например о том, что скрашиваете карантин, повышая рождаемость в отдельно взятом здании, одаривая всех страждущих своим вниманием»,- советовал доктор.

Он прекрасно помнил случаи, когда происходили поистине невероятные чудеса. Например, когда в семье двух белокожих блондинов рождался очень темнокожий, кучерявый брюнет. Конечно же, в этом не было никакой заслуги продавца на рынке, родом из южного города или студента из жаркой Африки, которые временно присутствовали в жизни супруги блондина. Это все были, естественно, чудеса природы! Плоды, так сказать, глобализации и широких взглядов на жизнь. Кстати, были случаи еще более невероятные.

Вышла как-то молодая, 25 лет, модельной внешности барышня, замуж за 75-летнего обладателя солидного состояния. Вот у кого повернется язык утверждать, что это не любовь? Кто посмеет намекнуть на то, что перед нами был банальный расчет модели на получение огромного состояния мужа после того, как он скончается?! Конечно, ни у кого. У всех, кто узнал об этом случае, в глазах вставали слезы умиления за счастье молодоженов, если их так можно было назвать.

Еще больше слез, конечно же все того же умиления, было в глазах тех, кто услышал о том, что избранник модели вскоре и правда умер, не выдержав ее, скажем так, ритма жизни. Апофеозом всеобщей радости и гордости стала беременность этой модели, сроки которой указывали на период, когда она пребывала в состоянии безутешной, скорбящей вдовы. Конечно же, нашлись злые языки, намекавшие на шофера богатого семейства. Но, в реальности все склонились к выводу, что произошло очередное чудо природы и покойный сумел навестить супругу в период ее скорби.

А сколько было примеров того, как молодые люди спортивной внешности вдруг объявляли на весь мир о своей страсти к известным и состоятельным дамам, ровесницам их бабушек?! Куча же! И что это, как не чудеса природы?! Так что, на новость о подвиге Бени Куклостонова также нужно было, по совету доктора Всезнайкина, смотреть философски, когда тебя лично вся эта история никак не касается. Важно, при этом, самому не попасть в ситуацию, сродни той, в какую попал когда-то бывший босс гонок «Формазон-1».