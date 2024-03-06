Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху поручила израильскому посольству в Лондоне не оказывать никакую помощь Бени Ганцу, который собрался туда с визитом после Вашингтона, об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Уточняется, что безопасность Ганца в этом плане не пострадает, поскольку его будут охранять, что было согласовано его службой безопасности с британскими властями. В свою очередь, в канцелярии этот отчет опровергли, отметив, что не вмешивались в этот вопрос. В МИД Израиля эту информацию комментировать отказались.

Как сообщалось ранее, Нетаньяху был разгневан тем фактом, что Ганц отправился с официальным визитом в Вашингтон и планирует посетить Лондон, не получив разрешения от главы правительства.