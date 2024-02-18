Возникшая около двух месяцев назад проблема с турецкими банками, которые массово перестали принимать платежи из России, заблокировав поставки товаров из Турции на рынок РФ, до сих пор не решена. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» в воскресенье сообщил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.

По его словам, российские дипломаты ведут переговоры с турецкой стороной. Но результатов они пока не дали. Проблема еще присутствует и является «очень серьезной», цитирует Ерхова ТАСС.

По словам посла, отказы банков работать с российскими компаниями, закупавшими в Турции товары, «возникла вследствие ужесточения антироссийских санкций». Турецкие банки вынуждены учитывать решение Минфина США, пояснил Ерхов: «Делая это, они, как у нас говорят, дуют на воду, даже когда она холодная, практикуют так называемый overcompliance». «Мы со своей стороны ведем работу с турецкими властями, дабы эти меры не повредили добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности, как российским, так и турецким. Работа идет», — добавил посол.

О том, что турецкие банки перестали принимать платежи из России стало известно в середине января. В результате оказался парализован импорт из Турции, объемы которого удвоились после начала войны и на пике достигали рекордных $1 млрд в месяц, а в декабре 2023 года снизились до $792 млн.

Под ударом оказались импортеры химической продукции, автокомпонентов, а также одежды и обуви. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, утверждал, что проблему планируют решить к 25 января. Однако на деле ситуация ухудшилась: в феврале российские компании столкнулись с закрытием счетов в турецких банках, а во второй половине месяца сложности возникли и у физлиц. Один из крупнейших в Турции и наиболее лояльный к россиянам Denizbank начал массовую проверку клиентов-выходецв из РФ, требуя ВНЖ и подтверждения пребывания в Турции, а в случае отсутствия документов — закрывая счета.

Президент России Владимир Путин отменил визит в Турцию, который должен был состояться в середине февраля и мог стать первой его поездкой в страну НАТО с начала войны. По словам источника «РИА Новости» в Анкаре, визит может быть перенесен на апрель–май.