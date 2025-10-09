Два вотума недоверия в отношении председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте провалились в четверг, 9 октября. Необходимое для выражения недоверия фон дер Ляйен большинство в две трети голосов не было достигнуто в Страсбурге ни при голосовании по инициативе Левой фракции, ни на вотуме, проведенном по ходатайству ультраправых депутатов.

Как сообщает агентство AFP, ходатайство левых парламентариев поддержали 133 члена Европарламента. Ходатайство крайне правой фракции «Патриоты за Европу», в которую, кроме прочих, входят представители французской правопопулистской партии «Национальное объединение» и венгерской правящей партии ФИДЕС, поддержали 179 евродепутатов.

Для выражения главе ЕК недоверия потребовалось бы большинство в две трети поданных голосов, то есть не менее 361 голоса, а в случае присутствия на заседании и голосования всех членов Европарламента — 480 голосов. (DW)