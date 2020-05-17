Поправки в закон «О безналичных расчетах» затронут селян

Глава государства утвердил изменения в закон «О безналичных расчетах», главным образом регулирующие безналичные расчеты в сельскохозяйственной сфере.

Поправки предусматривают, что отныне верхний предел выплаты физическому лицу, привлеченному к сезонным сельхозработам по контракту гражданско-правового характера, устанавливается в размере 20 манатов в день. Упомянутая сумма не будет включена в наличный операционный предел, определенный статьей 3.3 этого закона (расчеты, осуществляемые прямыми перечислениями на банковский счет продавца).

Также расширен перечень продукции, приобретаемой налогоплательщиками у физических лиц, не являющихся налогоплательщиками. В этот перечень включена закупка сырых шкур сельскохозяйственных животных. Изменения, вступившие в силу 1 мая, состоят из двух частей, сказал # экономист Галиб Тогрул.

«Перечень товаров, которые могут быть приобретены налогоплательщиками за наличные у не облагаемых налогом физических лиц, включал сельскохозяйственную продукцию, цветные и черные металлы, бумагу, стекло и пластмассовые изделия, а также использованные шины для переработки и прочих целей. К этому перечню добавлена также закупка сырых шкур», — сказал он.

Сам закон «О безналичных платежах» был принят под занавес 2016 года. Документ предусматривает, что с 2017 года наличные расчеты крупных предпринимателей, действующих в сферах торговли и общественного питания, ограничиваются суммой до 30 тысяч манатов в месяц. Ограничение наличных расчетов до 30 тысяч манатов в месяц затрагивает предпринимателей тех сфер, чей ежемесячный оборот в течение 12 месяцев превышает 200 тысяч манатов. Для других налогоплательщиков ограничение составит 15 тысяч манатов в месяц, напомнил экономист.

По его словам, лимиты в размере 15 тысяч и 30 тысяч манатов в месяц больше не будут действовать применительно к закупкам сырых кож, а значит, предприниматели смогут приобретать упомянутый товар за наличные без ограничений.

«В поправках к закону также значится, что максимальная сумма, выплачиваемая в день трудящимся на сезонных сельхозработах по гражданско-правовым контрактам, установлена ​​на уровне 20 манатов, и эта сумма не включена в наличный операционный лимит, установленный статьей 3.3 закона «О безналичных платежах»».

«Чтобы понять суть изменений, для начала приглядимся к сложившейся в этом сегменте трудового рынка ситуации, — предложил собеседник. – Дело в том, что сегодня трудовые договоры практически не заключаются с селянами, которые заняты выращиванием хлопка, табака, свеклы, винограда, картофеля, фруктов и пр. Отсутствие трудовых договоров означает, что эти люди лишены многих льгот, нормальных условий труда, стабильной заработной платы, страховых выплат в случае несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, отпусков и многих других социальных гарантий».

Есть множество причин, почему не заключаются трудовые договора, и главное здесь отсутствие регистрации сельхозпроизводителей. Однако не будем отклоняться от темы. После новых изменений, зарегистрированные в налоговых органах сельхозпроизводители — крупные фермы, большинство из которых зависят от чиновников, смогут не заключать трудовые договора уже на правовой основе.

Они начнут регистрировать гражданско-правовые договоры, привлекая людей к сезонным работам, — считает Г. Тогрул. При этом крупные фермеры больше не будут нести ответственность перед работником за условия труда, соблюдение права на отпуск и пр. Ведь основное отличие трудового договора от гражданско-правового заключается в том, что трудовой договор гарантирует больше прав в рамках трудовых отношений. Трудовой договор представляет работника как подчиненного, а гражданско-правовой договор уравнивает обе стороны. «И это в целом не самая приятная сторона вопроса, — говорит Г. Тогрул. – Есть и положительный ракурс. Отношения между сельскохозяйственными производителями и рабочими будут, так сказать, формализованы. При этом налогоплательщик, заключающий гражданско-правовой договор, имеет вытекающие отсюда обязательства».

В соответствии со статьями 5.1, 5.2 и 7.7.3 закона «Об индивидуальном персонифицированном учете», сельхозпроизводители должны подать заявление на получение сертификата социального страхования для тех, кого они используют на сезонной основе путем заключения гражданского договора. Если же у работника уже имеется сертификат социального страхования, он должен предъявить страховую карту сельскохпроизводителю, с которым у него заключен гражданско-правовой договор. Ведь 25% от суммы, выплачиваемой этим людям, будет облагаться обязательным государственным соцстрахованием, которое будет осуществлять сельхозпроизводитель.

В то же время, в соответствии со статьей 3.1 закона «Об обязательном страховании» на случай инвалидности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний лица, выполняющие трудовые функции на основании гражданско-правового договора, должны быть обязательно застрахованы сельскохозяйственным производителем по договору обязательного страхования. Это необходимо для того, чтобы такие работники могли получать соответствующие страховые взносы, говорит эксперт. Он призвал крестьян, трудящихся на сезонных работах по гражданско-правовым договорам, обращаться к «хозяевам» за полагающимся по закону соцстрахованием.