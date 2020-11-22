Помпео заявил, что руководство Палестины отказалось от мира с Израилем

Палестинское руководство отказалось от плана мирного соглашения с Израилем, который был предложен администрацией Соединенных Штатов. Об этом сообщил в воскресенье государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Al-Hadath.

«Мы стремились убедить палестинцев заключить мир с Израилем, но [палестинское] руководство отказалось [от плана Вашингтона]», — указал Помпео.

Госсекретарь США выразил уверенность, что «другие арабские страны присоединяться к мирным соглашениям [с Израилем], но по своим собственным графикам». По убеждению Помпео, арабские государства «осознают общую опасность, которую представляет для них в регионе Иран». В этой связи он добавил, что США стремятся к становлению мира в этом регионе, учитываю эту угрозу со стороны Тегерана. (ТАСС)