Заторы на дорогах столицы стали обыденностью. Из-за них мы добираемся до дома гораздо дольше обычного, опаздываем на деловые и дружеские встречи, и, конечно, на работу. Депутат Фазиль Мустафа даже предложил недавно внести в Трудовой кодекс статью по поводу опоздания на работу из-за пробок, сообщает АПА. Он отметил, что эту проблему больше чувствуют на себе те, кто едет с окраин и пригородов Баку: «Даже если вопрос об опоздании на час не будет утвержден на законодательном уровне, пусть он будет включен в постановления Кабмина. В особенности, необходимо, чтобы это касалось женщин».

Дорожные заторы раздражают и изматывают, повышая уровень стресса у пассажиров и водителей, негативно отражаются на экологии, приводят к большему расходу топлива, нарушают работу экстренных служб и т.д. Население Баку растет и количество автомобилей тоже растет. Это проблема, которую уже нельзя игнорировать.

На днях депутат Вугар Байрамов заявил, что заторы на бакинских дорогах негативно влияют и на экономическую деятельность. По его словам, важно расширение инфраструктуры и то, что работа над этим идет, похвально. Но, как говорит Байрамов, ни одна страна не смогла решить проблему заторов с помощью развитой инфраструктуры. Потому существует необходимость в других, косвенных мерах. Он считает, что если в государственном секторе рабочий день будет начинаться и заканчиваться раньше, чем в частном, это может в некоторой степени улучшить ситуацию на дорогах.

Между тем, есть как согласные с этим мнением, так и те, кто уверены, что надо идти другим путем.

Председатель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов считает, что, конечно, если начало рабочего времени будет в разное время, это даст какой-то результат, но он будет мизерным.

«Этот вопрос надо решать системно. Пока большая часть населения Азербайджана проживает на Апшероне, дороги не справятся с таким количеством транспортных средств и пешеходов.

Можно менять логистику, можно постараться пересадить население на общественный транспорт или менять распорядок рабочего времени, закрыть часть города для личного транспорта или еще что-то. Это даст какой-то результат, но это не решит проблемы в целом», – говорит он.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отмечает, что это предложение не решит проблему пробок, и экономике это не пошло бы на пользу.

«Такое решение привело бы к уменьшению валового продукта. Тут целая, отлаженная годами, цепочка, которая будет нарушена. Работа производства сместится по времени, произойдет изменение в потреблении электроэнергии. Вcтанет вопрос о необходимости менять время начала занятий в школах и время начала работы детских садов. Многие родители не будут успевать отвозить детей в школу, если их рабочий день будет начинаться раньше обычного. Нужно будет пересматривать работу общественного транспорта и т.д», – говорит Агаев.

Одно из решений, на его взгляд, ограничение импорта старых автомобилей.

«В стране очень много машин и их число растет, причем большая часть их них не первой молодости. Такие старые машины часто становятся причиной ДТП, есть ведь такое понятие как усталость металла. Еще сейчас в Баку такси не просто много, а очень много. Причина понятна – большинство оставшихся без работы идут таксовать, чтобы заработать на хлеб насущный. Но городу столько такси не нужно, их число должно уменьшиться, а сервис стать более качественным. Расскажу о нескольких случаях. Как-то вызвал такси, а таксист был после ночной смены, и, конечно, очень уставший. Понятно, что с таким опасно ездить. Или вот еще один случай – таксист вез на сумасшедшей скорости и еще хвастался тем, как быстро он едет. Такое недопустимо. Таксист – ответственная работа, но, увы, не у нас. Многие из них, – подчеркивает эксперт, – не знают город, садишься к такому, и тут же вопрос «А как доехать туда, куда вам нужно?». Хорошо еще, у многих сейчас есть система навигации. Но чтобы уменьшить количество такси, нужно открывать новые рабочие места с нормальной заработной платой. Ну и, безусловно, нужно, наконец, наладить работу общественного транспорта. Сейчас на маршрутах недостаточно автобусов».

А вот вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что идея неплохая и пробок в часы пик может стать меньше. И чтобы новшество касалось не только работы, но и учебных заведений. Однако стоит сделать в форме эксперимента месяца на три и посмотреть, станет ли он успешным, слабые и сильные стороны.

«Но проблему, конечно, надо решать в комплексе. На улицах очень много таксистов, курьеров на мопедах и других транспортных средствах, которые создают аварийные ситуации из-за нарушений правил дорожного движения. И из-за этого происходят пробки. Нужна, конечно, и грамотно построенная дорожная инфраструктура».