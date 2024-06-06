Глобальное изменение климата — результат действий человека, с этим вызовом нельзя бороться, мобилизовав лишь несколько организаций.

Как сообщает #, об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на 13-м заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) в Баку.

Он отметил, что загрязнение окружающей среды и глобальное потепление приведут к катастрофам и кризисам.

«Нам нужно сосредоточиться на этой проблеме. Мы должны сохранить баланс и справедливость во всех уголках мира», — сказал Куртулмуш.