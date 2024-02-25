«У Армении нет другого выбора, кроме как жить в мире с Азербайджаном».

Об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, возвращаясь из Азербайджана, где он участвовал в 14-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Председатель парламента также выделил роль армянской диаспоры в Европе и Америке как препятствие на пути к миру: «Проблема между Арменией и Азербайджаном связана не с армянами, живущими в Армении, а с армянскими диаспорами в Европе и Америке, и с кругами, которые не хотят мира в этом регионе».