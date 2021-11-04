Несовершеннолетние встают на криминальный путь по разным причинам и у каждого своя непростая история. Но ребенок, совершивший преступление, не перестает быть ребенком, и ему необходима помощь взрослых. Нужно не только наказывать, но и воспитывать таких сложных детей, дать им шанс на новую лучшую жизнь.

Исполнительный директор неправительственной организации «Надежное будущее» Кямаля Ашумова рассказала #, что из-за пандемии коронавируса и карантина во всем мире и в нашей стране, в частности, сложилась сложная ситуация. Особенно пострадали уязвимые слои населения.

«Сложно пришлось в первую очередь детям, ведь в этот период увеличилось число случаев насилия над детьми. Мы, как организация, работающая с несовершеннолетними, не могли не подумать не только о детях, проживающих в семьях, но и о несовершеннолетних, которые находятся в исправительных учреждениях. В период строгого карантина эти дети не могли встречаться с родителями, и это привело к тому, что они находились в постоянном напряжении. Поэтому наша организация обратилась в Министерство юстиции, в результате идея сотрудничества была оценена положительно и при поддержке азербайджанского офиса ЮНИСЕФ, PASHA Travel и PASHA Holding мы с мая 2021 года начали в исправительном учреждении для мальчиков работу по социально- психологической реабилитации», – рассказала она.

Параллельно с реабилитацией был организован досуг, в частности с детьми занимаются спортивные тренеры, привлекли учителей, которые обучали подростков отдельным специальностям, таким как мужской парикмахер, ремонт мобильных телефонов. Кроме этого графический дизайнер преподавал им некоторые компьютерные программы. Обучение проходило на добровольной основе и профессии изначально были обсуждены с детьми. В дальнейшем полученные навыки они смогут использовать по выходу на свободу.

«Среди тех, кто прошел реабилитацию, были те, кто через некоторое время должен был выйти из колонии и вернуться в свои семьи. Мы вели работу с ними, чтобы они, будучи на свободе, смогли продолжить обучение, а затем и трудоустроиться, встать на ноги. На днях один из подростков вышел из исправительного заведения, мы продолжаем находиться с ним в контакте и будем содействовать ему в трудоустройстве.

Расскажу еще об одном случае: в прошлом году наш реабилитационный центр по ювенальной юстиции вел дело подростка, у которого была тяжелая статья и ему дали 2 года лишения свободы. Там с ним велась психологическая работа. После выхода из колонии мы помогли ему получить аттестат об окончании 11 класса, он экстерном сдал экзамены. В этом году молодой человек поступил в азербайджанский морской колледж. Он подрабатывает игрой на гитаре в одном из кафе в Баку, благодаря чему помогает своей семье и учится. Мы также постоянно держим с ним связь и, если будет такая необходимость, всегда готовы ему помочь», — говорит Ашумова.

По ее словам, они получили положительный отзыв по проекту от Минюста. Со стороны данной структуры было предложено более углубленно заняться программой ювенальной юстиции. В связи с этим подписано несколько стратегических документов, благодаря которым будет вестись постоянная работа с детьми, находящимися в закрытых исправительных учреждениях, а также профилактическая работа с детьми, находящимися в группе риска.

В рамках проекта было решено создать Координационный совет, который состоит из представителей министерств, занимающихся проблемами детей, госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, агентств госучреждений, комиссии по делам несовершеннолетних, полиции, НПО. Цель создания такого совета в том, чтобы постоянно держать во внимании проблемы детей и обеспечивать справедливое правосудие по отношению к ним.

Недавно состоялось первое его собрание, где присутствовали представители министерства юстиции, пробационного сервиса, прокуратуры, аппарата омбудсмена, госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей и обсудили то, что было сделано и дальнейшие планы. Также в рамках проекта совместно с пробационным отделом подготовлен план деятельности, подписанный обеими сторонами. Согласно ему будет вестись социально-психологическая реабилитация и реинтеграция в общество несовершеннолетних, находящихся как в колонии, так и на регистрации в пробации, с теми, у кого электронные браслеты. К такой работе будет привлечено где-то 35 детей. Если среди них будут дети, которые имеют положительную характеристику, не имеют нарушений, то юристы центра ювенальной юстиции будут вести их повторные судебные процессы с целью сокращения их срока или снятия браслета.