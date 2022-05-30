27 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О помиловании ряда осужденных лиц».

В соответствии с этим распоряжением были помилованы 213 человек.

Согласно распоряжению президента 168 человек, осужденных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания, неотбытая часть наказания 36 человек уменьшена наполовину. Были освобождены от наказания три человека, приговоренных к условному лишению свободы. Также освобождены от неотбытой части наказания шестеро приговоренных к наказанию в виде ограничения свободы

(https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3601509.html).

2 февраля 2021 года в «Зеркало» была опубликована статья под названием «Бывшие заключенные опровергают правозащитников». В статье были приведены высказывания бывших заключенных о проблемах в исправительных учреждениях Пенитенциарной службе. Как заявили нам бывшие заключенные, в камерах на 4 человека, содержится в два раза больше людей, «а в бараках для 100 человек размещают 200 заключенных», — заявили они #.

Мы решили выяснить, как сегодня обстоит ситуация в местах не столь отдаленных. Для получения ответа мы обратились к тем, кто был освобожден из мест заключения по помилованию.

Как сообщил # помилованный Паша Умудов, он отбывал наказание в исправительном учреждении №9. «Условия содержания в исправительным учреждении были более – менее сносные. Мы в исправительном учреждении проживали в бараках. В отличие от других исправительных учреждений никакой плотности там не было. В бараке для 30 человек было размещено около 26 человек.

Питание в исправительном учреждении тоже было вполне сносное», — сказал нам Паша Умудов.

По словам Умудова, во время пребывания в заключении он почувствовал недомогание. «Меня поместили в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, где у меня обнаружили гастрит. Но, к сожалению, никакого лечения я так и не получил. В этом учреждении нужно за все платить, а денег у меня не было. Поэтому, меня больного отправили обратно в исправительное учреждение», — сказал нам Паша Умудов.

Освобожденный в результате помилования Афган Садыхов, также рассказал нам о ситуации в лечебном учреждении.

«Меня отправили туда на лечение. Там творится ужас. Там нужно за все платить, — за лечение, за лекарства, за любые услуги медперсонала. Но даже выплата денег не гарантирует нормального лечения в этом учреждении», — сказал нам Афган Садыхов.

Мы также решили узнать мнение и Пенитенциарной службы. Для получения ответа мы обратились в Главное управление Пенитенциарной службы. Как заявил дежурный Главного управления майор Байрамов, все высказывания о коррупции в лечебном учреждении являются ложью.