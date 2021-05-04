«Помеха, которую создали нам армяне, достойна благодарности» — азербайджанский эксперт

Армения не дала согласия на участие Азербайджана в заседании межправсовета ЕАЭС. Мероприятие состоялось 30 апреля в Казани.

Как передает ТАСС, армянская сторона оказалась против участия представителя Азербайджана в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета, прошедшего в пятницу в Казани. Как сообщил Первый канал Армении, об этом заявил и.о. вице-премьера республики Мгер Григорян.

«Для участия любой третьей страны в заседании Межправительственного совета ЕАЭС необходимо консенсусное решение. Естественно, консенсуса по этому вопросу не было. В частности, Армения не согласилась на участие в заседании представителя Азербайджана», — сказал он.

Согласно соглашению о создании Евразийского экономического союза, все решения в рамках интеграционного объединения принимаются консенсусом. 23 апреля заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук сообщал, что вопрос участия Азербайджана «пока не решен», из Евразийской экономической комиссии не поступала информация о том, что Армения будет возражать против присутствия представителей Азербайджана.

Однако, это произошло. И, по мнению явно не меньше чем половины жителей Азербайджана, очень даже хорошо, что так всё обернулось. Почему? Потому что не очень-то многих в Азербайджане радует перспектива вступления в эту организацию (а разговоры об этом заметно участились в последние месяцы), которая за 6 лет своего существования так и не принесла никому ощутимой экономической пользы, зато явно с самого начала и по сей день исполняет роль некоего политического союза стран-сторонниц действующего кремлевского режима. Такого добра, как говорится, даром не надо.

Зачем вообще Азербайджану участвовать в заседаниях подобной структуры, пусть даже в качестве гостя? Скорее всего, это Москва устроила приглашение представителя Баку на заседание Евразийского межправительственного совета – вряд ли с такими просьбами выступали власти Азербайджана, которые, по некоторым признакам, тоже настороженно относятся к звучащим в последнее время намекам на желательность вступления нашей страны в ЕАЭС и ОДКБ, транслируемым через прокремлевские СМИ.

Эту ситуацию по просьбе # охарактеризовал известный политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Честно говоря, я очень даже рад, что армянская сторона не позволила Азербайджану участвовать в заседании Евразийского межправительственного совета. Я считаю, что какое бы то ни было участие нашей страны в работе этой организации пойдет только во вред экономическим интересам Азербайджана. Потому что пребывание других постсоветских стран в этом объединении действительно не принесло им за эти годы никакой заметной выгоды.

Более того, я считаю, что Россия, включая их в эту структуру, прежде всего, пытается протолкнуть именно свои экономические интересы. Это мы можем наблюдать, допустим, на примере Казахстана. Россия, контролируя значительные транспортные артерии и перевозки, сегодня довольно серьезно мешает экспорту пшеницы из Казахстана.

Это только один пример. Не будем забывать, что и у нас с Россией есть противоречащие друг другу интересы, связанные с экспортом углеводородов за рубеж.

То есть, Азербайджан рассматривается Европейским Союзом, странами Запада как один из альтернативных поставщиков энергоносителей на европейский рынок. Естественно, мы не можем покрыть весь тот объем, который поставляет сегодня Россия в страны Европы, но в дальнейшем Азербайджан сможет кооперировать в этом вопросе с такими странами как Туркменистан, Казахстан. В свое время, в 2018 году, добиваясь изменения статуса Каспийского моря, Россия преследовала именно эту цель – не допустить строительства Транскаспийского газопровода в будущем.

То есть, даже не становясь членом ЕАЭС, мы уже видели, каким образом Россия мешает другим постсоветским странам строить отношения с внешними государствами, прежде всего с ЕС.

Исходя из этих соображений, я думаю, что Азербайджану вообще не нужно стремиться к какой-либо кооперации с этой организацией, не говоря уже о членстве в ней. Я считаю, что это будет потерей сначала экономического, а затем и политического суверенитета. И в этом смысле помеха, которую создали в Казани наши соседи, армяне, достойна благодарности.

Азербайджан должен вести свою экономическую политику, совершенно независимую, не становясь членом ни ЕАЭС, ни Таможенного союза. Это всё нам ни к чему. Любая такая организация, в той или иной мере, зависит от условий, которые диктует Москва. Постепенно все страны, включенные в них, превратятся в сырьевые придатки России и будут вынуждены координировать свою экономическую политику с Кремлем. А это означает зависимость от России.