Полтора миллиона людей остались без работы и денег — эксперт

Сейчас в условиях пандемии коронавируса, многие экономики мира сильно страдают и поэтому большинство стран принимают экстренные решения. К примеру, в США, в Канаде и ряде стран приняли решение раздать населению деньги.

Комментируя # данное решение западных стран в сложившейся ситуации, экономист Натиг Джафарли сказал, что в США, в ЕС Центральные банки принимают экстренные меры и иногда даже сложные решения, чтобы помочь их экономике.

«Иногда Центральный банк выкупает ценные бумаги, акции компаний, инвестиционных фондов, чтобы они окончательно не обанкротились. Также банкам раздают беспроцентные кредиты. А для повышения потребительской способности вынужденно сидящих дома, людям раздают деньги, потому что без денег нет и потребления, а без потребления — нет экономики. Поэтому в Европе и США пошли именно таким путем», — подчеркнул он.

Говоря о путях выхода из ситуации в Азербайджане, эксперт сказал, что у нас главная проблема в том, что для принятия вышеупомянутых сложных решений в стране нет экономических институтов.

«У нас нет рынка ценных бумаг, нет акций, нет больших акционерных обществ, которых можно было бы поддержать, поэтому банкам тоже невозможно помочь манатами. Ведь единственная ценная бумага — это валюта, и банки первым делом будут конвертировать манаты в доллары или в евро, чтобы в дальнейшем обеспечить свое выживание. Поэтому у нас сложные решения не принимаются. В нашем случае нужны простые решения, которые напрямую могут помочь гражданам», — сказал он.

«К примеру, устроить налоговые «каникулы» для малого и среднего бизнеса, кредитные «каникулы» для потребителей или же можно предложить им финансовую помощь в размере минимальной заработной платы. Наша экономика пока способна нести такие расходы, но если карантин затянется, плюс ко всему сохранятся низкие цены на нефть, то в долгосрочной перспективе правительство, конечно, не осилит подобные расходы», — считает аналитик, добавив, что у нас нет экономических институтов, которые начали бы помогать государству параллельно.

«В США и ЕС центральные банки выделяют деньги бизнесу, открываются рабочие места и так далее, у нас это не работает», — подчеркивает он.

Говоря о том, возможна ли практика раздачи денег гражданам в Азербайджане, он сказал, что этот процесс тоже сталкивается с проблемами.

«У нас, к сожалению, «теневая экономика», и нелегальных рабочих мест очень много. Такого количества нет ни в Европе, ни в США. Например, за неделю карантина безработица в США увеличилась на 3 миллиона: у всех людей есть свои ID карты, которые позволяют правительству точно определить численность безработных граждан. У нас, по моим расчетам, примерно полтора миллиона людей работали нелегально, без регистрации. Это в основном работники маленьких кафе, ресторанов, объектов туризма, то есть тот сектор, который сейчас дрейфует», — добавил аналитик.

По мнению Джафарли, единственный выход – это раздать всем гражданам деньги, не разделяя их на работающих и безработных.

«Единственно, кого можно исключить из этого списка – это бюджетников, которым государство и так платит зарплату. Но если этот процесс будет продолжаться и дальше, то эти деньги обесценятся, что приведет к инфляционным процессам. Правительство может раздать деньги и косвенным путем — к примеру, освободив граждан на определенный период от коммунальных затрат, например, месяца на три, что очень помогло бы каждой семье.

Ведь из-за того, что большинство населения сидит дома, коммунальные расходы будут расти. Кстати, сейчас интернет тоже можно отнести к пакету коммунальных услуг, например, в России, Узбекистане, и во многих странах Европы за интернет денег уже не берут», — резюмировал он.