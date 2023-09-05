В Польше военные покупают больше тысячи ракет противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщает Войско польское, передает РИА Новости.

«Предметом двух соглашений, заключенных между казначейством — агентством вооружений и консорциумом PGZ-NAREW… является поставка ключевых элементов системы противовоздушной и противоракетной обороны малой дальности NAREW», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в рамках первого соглашения поставят «более тысячи ракет CAMM-ER», а в рамках второго — 138 пусковых ракетных установок, которые адаптированы для взаимодействия с системой управления IBCS.