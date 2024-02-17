Министерство обороны Ирана представило новые системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) «Арман» и «Азарахш». Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, впервые эти системы были представлены в апреле 2022 года на параде ко Дню армии Ирана. Комплекс «Арман» представлен в двух вариантах: одна модель оснащена активным радиолокационным самонаведением, другая — пассивным. «Азарахш» представляет собой комплекс для борьбы с ракетами на малой высоте, одновременно использующий радиолокационную и оптико-электронную систему обнаружения и сопровождения объектов.

На презентации присутствовал министр обороны страны Мохаммад Реза Аштиани.