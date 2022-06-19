Министерство культуры Польши и национальный телеканал TVP выступили против решения Европейского вещательного союза (EBU) о переносе «Евровидения-2023» из Украины в Великобританию. Они призвали EBU продолжить переговоры о проведении конкурса на Украине. Об этом сообщается на сайте польского телеканала TVP.

«Поддерживаем позицию UA:PBC (общественный телерадиовещатель Украины) и властей Украины, в которой они призывают к переговорам об организации конкурса в страны-победительнице «Евровидения» этого года», — говорится в сообщении Минкульта Польши и TVP.

Они выразили готовность в оказании постоянной поддержки украинского вещателя в поиске такой организационной модели «Евровидения-2023», которая будет учитывать максимально возможную долю украинских организаторов и продюсеров, а также аудиторию из этой страны.

TVP стала первой телекомпанией, которая публично поддержала призывы EBU к дополнительным переговорам с Украиной.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что конкурс «Евровидение» в 2023 году следует провести в Украине. (gazeta.ru)