Польша выступает за создание оборонного союза в рамках ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Веймарского треугольника (Германия, Франция, Польша).

«Польша выступает за европейский оборонный союз в той же степени, в какой когда-то выступала за энергетический союз», — отметил польский министр.

Он также подчеркнул, что взаимодействие внутри НАТО не должно выглядеть как «контракт с частным охранным предприятием». Это, по его словам, Сикорский хотел бы напомнить Дональду Трампу в случае его избрания на пост президента США.