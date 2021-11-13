Польша до конца первой половины будущего года намерена значительно укрепить границу с Беларусью.

Как передает «Интерфакс», об этом в эфире радиостанции RMF FM глава польского МВД Мариуш Каминьский.

«Мы хотим, чтобы заграждение было установлено до конца первого полугодия 2022 года, это будет сооружение длиной 180 км, высотой 5,5 м, там будут использованы самые современные решения», — сказал он.

Как добавил Каминьский, «вдоль реки Буг мы используем системы безопасности другого типа».

По словам министра, сейчас границу с Беларусью охраняют 13 тыс. военнослужащих, 4,5 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских. «Нас постоянно провоцируют, но наши службы подготовлены хорошо», — отметил Каминьский.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС.