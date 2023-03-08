Власти Польши заявили, что беженцам с Украины было необоснованно выплачено примерно два миллиона злотых (около 425 тысяч евро) из-за того, что те уехали из страны. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Управление социального страхования (ZUS) пояснило, что часть граждан Украины покинули Польшу, поэтому не должны были получить пособие. Отмечается, что из необоснованно выплаченных двух миллионов злотых пока что возвращено только 35,3 тысячи. В управлении призвали украинцев вернуть оставшуюся часть.

Поясняется, что в конце января вступила в силу поправка к закону, согласно которой выплаты гражданам Украины приостанавливаются, если они выезжают из Польши на срок более 30 дней. За месяц в Польше приостановили выплату примерно 3200 украинцам. Из-за сложностей с обменом информацией между пограничной службой и управлением социального страхования там, не зная об отъезде беженца, выплачивали ему пособия, на которые он уже не имел права.