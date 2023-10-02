Польша впервые отремонтировала на своей территории украинский танк Leopard 2, получивший повреждения в бою, и передала его обратно Киеву. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице польского государственного оборонного концерна PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) в социальной сети X (ранее Twitter).

«В то время как другие делают заявления о будущем, мы действуем по согласованию с украинской стороной. Первые танки Leopard, прошедшие специальную модернизацию в Бумар-Лабендах, были получены украинской стороной», — подчеркнули в польском концерне.