Украина получила от Польши еще пять тысяч терминалов Starlink. Их будут использовать в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

«Часть терминалов отправляем для обеспечения бесперебойной связи на прифронтовых территориях. Также терминалы получат объекты критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По словам Федорова, сегодня в Украине работает около 47 тысяч «Старлинков», которые мы получили благодаря договоренностям Минцифры с международными донорами и партнерами. Польша передала больше всего терминалов — всего 19,5 тысяч.