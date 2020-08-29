Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Россию немедленно отказаться от плана, предложенного президентом Владимиром Путиным по возможному силовому вмешательству в Республике Беларусь . Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом «восстановления контроля» — враждебного акта, нарушающего международное право и права беларусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.

Ранее 27 августа Путин cообщил, что в России по просьбе президента Республики Беларусь Александра Лукашенко был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который при необходимости задействуют для оказания помощи союзной республике. По его словам, российские силовики не отправятся в Белоруссию до тех пор, пока ситуация там не выйдет из-под контроля.

Сам Лукашенко рассказывал о готовности Москвы «при первом же запросе» помочь Минску на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ. Также белорусский лидер сказал, что у него имеется полное взаимопонимание с Путиным по ситуации в республике.

В Республике Беларусь на протяжении нескольких недель проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране «по методичкам цветных революций», а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии (lenta.ru)