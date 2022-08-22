Власти Польши и польское общество оказали Украине помощь на общую сумму более 17 млрд злотых ($3,7 млрд). Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

По его словам, польское общество внесло большой вклад в дело поддержки Украины. «Я читал такие обзоры, в которых говорится, что эта сумма превышает 10 млрд злотых ($2,2 млрд)», — сказал Дворчик, пояснив, что речь идет о «поддержке со стороны отдельных людей, граждан Польши».

Касаясь помощи от польского государства, он разделил ее на две части: потраченную в Польше и переданную Украине. «Большая часть этой переданной Украине суммы — это военная поддержка. Здесь звучали суммы свыше 7 млрд злотых ($1,5 млрд). Это стоимость военной техники, переданной Украине», — указал представитель польского правительства.