Во время рейса авиакомпании Swiss Air из Цюриха в Брюссель одному из пассажиров стало плохо — тогда экипаж обратился за помощью к людям с медицинскими знаниями на борту.

На призыв откликнулась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая оказала первую помощь ещё до посадки самолёта.

По информации Bild, борт с приоритетом экстренной посадки приземлился в Брюсселе, где пациента встретили врачи.

«Остальные пассажиры ждали на борту, пока врачи займутся пострадавшим», — рассказал один из очевидцев.

После этого фон дер Ляйен уехала на чёрном «Мерседесе», сказав, что ей нужно было торопиться на одну из официальных встреч. Сама глава Еврокомиссии подтвердила Bild, что помогла пассажиру.

«Мы возвращались в Брюссель, когда одному из пассажиров потребовалась помощь. Как обычно, экипаж попросил откликнуться тех, кто обладает медицинскими навыками», — рассказала она.

Урсула фон дер Ляйен имеет медицинское образование и докторскую степень. Это уже не первый раз, когда она оказывает помощь пассажирам во время полётов.