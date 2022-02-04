Дальнейшего расширения американского военного присутствия в Польше исключать нельзя. Об этом польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил в пятницу на брифинге в Вашингтоне после встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, ограничатся ли США отправкой в Польшу 1,7 тыс. солдат, Рау указал, что таких слов не прозвучало. «Я не услышал ничего такого, чтобы это был конец», — сказал он. «Реакция обеих сторон спора будет адекватна ситуации», — добавил министр.

«Этого [расширения американского военного присутствия] нельзя исключать. Даже наоборот. Стратегия НАТО основана на том, что сдерживание и оборона должны иметь симметричный характер. Иначе это не имело бы смысла», — отметил Рау.