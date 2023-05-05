Подрыв трех веток газопровода «Северный поток», несработавшая ставка Владимира Путина на организацию энергокризиса в Европе и исчерпание российской армией возможностей для продвижения в Украине заставляет западные страны все сильнее опасаться диверсий на своих инфраструктурных объектах. Польша, например, не только усиливает защиту энергетических мощностей, но даже готовится уничтожать корабли и самолеты, представляющие опасность для нового газопровода из Норвегии.

Польское правительство одобрило законопроект, который разрешает военным «в исключительной ситуации», когда все остальные возможности исчерпаны, топить вражеские корабли и сбивать самолеты, чтобы предотвратить террористический акт, сообщает Reuters. Кроме того, будет создана постоянная база береговой охраны в расположенном у границы с Германией порту Свиноуйсьце, где находится импортный СПГ-терминал. Газопровод из Норвегии Baltic Pipe, проходящий через Данию и Балтийское море, приходит в город Нихожа, расположенный несколько восточнее.

Проект Baltic Pipe реализовывался с конца 2000-х гг., и трубопровод был открыт 27 сентября 2022 г. — на следующий день после взрыва на «Северных потоках» (с которыми он пересекается). Газ начал поставляться в октябре, мощность трубопровода — 10 млрд кубометров в год. (moscowtimes.ru)