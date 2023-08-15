Польские власти рассказали о приобретении новой военной техники, которая поможет укрепить как национальные границы, так и восточный фланг НАТО. В новую поставку вошли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и беспилотники Bayraktar, приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря польского Агентства вооружений Гжегожа Поляка.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW, которые Польша приобрела у Швеции, будут использоваться для радиоэлектронной разведки нижних слоев атмосферы. «Дополнительно приобретены, среди прочего, дроны Bayraktar TB2, также планируется в ближайшее время подписание контракта на поставку аэростатов, которые значительно увеличат возможности Вооруженных сил и расширят зону радиолокационной разведки», — добавил Поляк.

Важным шагом в совершенствовании военной инфраструктуры Польши станет постройка корабля радиоэлектронной разведки Delfin, который, согласно заявлениям Поляка, планируется спустить на воду в 2027 году. «Это еще один корабль, который сможет вести радиолокационную разведку в морских водах. Это самое современное решение такого типа, которое позволит закрыть морскую границу», — подчеркнул Поляк.

О подписании контракта на закупку новой техники в июле рассказывал министр обороны страны Мариуш Блащак. «Благодаря этому восточный фланг НАТО будет укреплен, а воздушное пространство Польши станет безопаснее», — пояснил Блащак в твиттере.

Польша намерена выделить около 4% ВВП на оборону в 2023 году. Сумма контракта на закупку шведских самолетов составила около 600 миллионов шведских крон (более $55 млн), контракт рассчитан на 2023-2025 годы.