Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии закупил миллионы баррелей нефти у США и Объединенных Арабских Эмиратов на фоне усиливающегося давления со стороны Вашингтона и европейских стран, недовольных продолжением импорта российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди трейдеров. По данным агентства, государственная компания Indian Oil Corporation приобрела не менее 5 млн баррелей американской нефти, а также получила 2 млн баррелей сырья из ОАЭ.

«Мы рассматриваем рост активности Индии на рынке как шаг к диверсификации поставок и снижению зависимости от российских объемов», — заявила Bloomberg Ливия Галларати, руководитель отдела глобальных поставок сырой нефти в консалтинговой компании Energy Aspects. Она подчеркнула, что, несмотря на сохраняющийся скепсис относительно того, воплотит ли в жизнь президент США Дональд Трамп свои угрозы ввести дополнительные пошлины против покупателей российских энергоресурсов, физические игроки вряд ли будут рисковать, закупая нефть из России, особенно на фоне высоких цен.

На этой неделе (28 июля — 3 августа) Indian Oil Corporation провела сразу несколько тендеров на поставку нефти подряд, что трейдеры назвали нетипичным для компании и расценили как признак повышенного спроса на сырье. Кроме того, компания приобрела 4 млн баррелей западноафриканской нефти и партию сорта Murban из ОАЭ.

По словам Галларати, закупка американской нефти вместо Murban для поставок в ноябре дает индийским НПЗ возможность зарабатывать на $3 больше с каждого барреля. «Сильная покупательская активность Индии в Атлантическом бассейне однозначно поддерживает [мировые] цены на нефть», — добавила она.

За последние две недели индийские НПЗ оказались в центре международного внимания после резкой критики со стороны Евросоюза и США за продолжение закупок российской нефти, что, как отмечают на Западе, способствует финансированию войны РФ против Украины.

Ранее Дональд Трамп утвердил 25-процентные тарифы на импорт из Индии и пригрозил ввести 100-процентные пошлины против стран, продолжающих покупать российскую нефть, если Россия не прекратит военные действия в Украине до 8 августа.

После начала войны в Украине Индия стала крупнейшим мировым покупателем российской нефти: за несколько лет страна нарастила закупки практически с нуля до трети всего импорта, отдавая приоритет марке Urals в ущерб традиционным поставщикам с Ближнего Востока и из Африки.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы, если война в Украине не завершится в течение 50 дней. Позже, 29 июля, он ужесточил условия, сократив срок до 10 дней — до 8 августа — объяснив это «глубоким разочарованием» в действиях Владимира Путина, который продолжает эскалацию конфликта несмотря на усилия США.

На фоне этих заявлений сразу четыре государственных индийских нефтеперерабатывающих завода, обеспечивающие более 60% перерабатывающих мощностей страны, остановили закупки российской нефти. Речь идет о Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd, которые ранее активно работали с российским сырьем. (moscowtimes.ru)