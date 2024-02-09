Российские поставщики при попытках заключить контракты на продажу премиального сорта нефти Sokol сталкиваются с отказом индийской нефтеперерабатывающей компанией Bharat Petroleum Corp (BPCL). Об этом со ссылкой на источник в компании сообщает Reuters.

По его словам, причиной такого поведения остаются западные санкции. Эта марка нефти торгуется заметно выше потолка цен, установленного на уровне 60 долларов за баррель, что не устраивает покупателей, предпочитающих менее дорогой сорт Urals. Проблемы начали возникать после такого, как США усилили контроль за соблюдением ограничительных мер.

Глава BPCL Санджай Кхан до этого указывал, что компания не намерена прекращать закупки сырья в России, но вопрос цены остается ключевым. При этом он подчеркивал, что поставки Urals (этот сорт отгружается из портов Черного и Балтийского морей) стабильны, активность хуситов в Красном море пока не влияет на объемы перевозок.