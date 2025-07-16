Франция не будет закупать оружие у США для Украины, сообщает газета Politico.

Уточняется, что президент Франции Эммануэль Макрон уже давно призывает Европу развивать собственную оборонную промышленность и закупать вооружение у себя. Однако это требует дополнительных средств, которых у Франции не хватает.

«По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», — пишет издание со ссылкой на двух осведомленных французских чиновников.

Аналогичную позицию занимает и Чехия, которая также отказалась участвовать в инициативе по закупке вооружений у США. При этом Нидерланды и Дания выразили готовность закупить оружие у США по плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом.