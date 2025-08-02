По информации газеты The New York Times (NYT), власти Индии намерены продолжать закупки российской нефти, несмотря на угрозы санкций со стороны президента США Дональда Трампа. Политика Нью-Дели в этом вопросе не изменилась, пишет издание в субботу, 2 августа, со ссылкой на двух высокопоставленных индийских чиновников.

Правительство «не давало никаких указаний нефтяным компаниям» о сокращении импорта из России, цитирует NYT слова одного из них. Собеседники издания отметили, что Индия продолжит приобретать российскую нефть, несмотря на заявления Трампа.

Информацию подтвердили два источника в индийском правительстве агентству Reuters. Один из них указал на долгосрочные нефтяные контракты с Россией, из-за которых закупки «не так просто в одночасье прекратить». (DW)