Польша и Франция выступают за прекращение вывоза вакцин от COVID-19 из ЕС

Польша и Франция призывают остановить вывоз вакцин от коронавируса нового типа из Европейского союза, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Моравецкого, значительная часть европейской вакцины вывозится за пределы Евросоюза.

«Мы вместе с господином президентом Макроном призвали не вывозить вакцину», – отметил премьер Польши.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Европейском союзе.

| 2021-03-18T01:00:38+04:00 18 марта 2021, 07:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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