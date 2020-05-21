Полноценный страховой рынок начинается с доверия и экономической прозрачности

Стартовавшие с падением нефтяных индексов ликвидационные процессы на банковском рынке переходят в сферу страховых компаний (СК). Вслед за отзывом лицензий четырех кредитно-финансовых организаций Центробанк начал чистку в рядах СК.

Правление Центрального банка Азербайджана приняло решение аннулировать лицензию страховой компании Standard Insurance, сообщив, что та полностью потеряла свой капитал, не могла надежно осуществлять деятельность и нарушала права потребителей. «Учитывая данные факты, ЦБ принял 19 мая решение аннулировать лицензию СК, назначить туда временного администратора, а также обратился в суд для объявления компании банкротом», — сообщили в ЦБА.

Беды страхового, впрочем, как и банковского рынка сегодня все чаще приписывают Палате надзора финансовых рынков, упраздненной распоряжением главы государства 28 ноября 2019 года с передачей соответствующих полномочий, установленных законодательством, Центральному банку, после чего последний приступил к оценке финансового состояния страхового сектора страны. В рамках оценки было установлено, что совокупный капитал Standard Insurance значительно ниже требуемого уровня, были проведены обсуждения с руководством компании для полного восстановления капитала. Однако акционерами не был представлен конкретный план полного восстановления капитала компании, действовавшей на рынке с октября 2002 года, представляя услуги по 28-ми видам обязательного и добровольного страхования.

С ликвидацией Standard Insurance на местном страховом рынке осталась 21 СК. Регулятор подчеркивает, что продолжит систематически контролировать финансовую устойчивость страхового сектора и соответствие поведения страховых компаний законодательству. Здесь говорят, что все принятые меры направлены на развитие страхового сектора и защиту прав потребителей, а критические высказывания главы Центрального банка Эльмана Рустамова о ситуации на страховом рынке страны наводят на мысль, что чистки продолжатся.

По его словам, проблемы страхового сектора известны, но их решения, запланированные на текущий год, несколько запаздывают вследствие пандемии коронавируса и проблем банковского сектора.

«В страховой системе Азербайджана имеются давно накопившиеся проблемы и мы сегодня серьезно занимаемся ими. Нам известны основные слабые моменты сектора, и мы всерьез возьмемся за них. Государство не должно брать на себя страховые риски. Необходимо развивать страховой рынок. Мы планируем обширные мероприятия для этого. В особенности для расширения охвата обязательного страхования недвижимости», — сообщил Рустамов.

Независимые эксперты в целом согласны с позицией ЦБА, отмечая при этом, что ни Палата контроля финансовых рынков, ни Центробанк не могли своевременно обнаружить и решить проблемы страхового сектора. Приоритеты банковской сферы оставляют без должного внимания прочие финансовые рынки страны. В то же время отмечается невысокая эффективность профильных структур в лице Ассоциации страховщиков и Бюро обязательного страхования, низкая культура страхования населения, что ставит вопросы о необходимости серьезных реформ не только на страховом рынке, но также регулирующих эту сферу институтах.

В целом же сфера СК не лишена хороших перспектив, но в сложившихся условиях она отстает от банковского рынка, а в некоторых случаях страховые компании создаются владельцами банков. Отсутствие динамики развития на этом рынке усугубилось в условиях предыдущего кризиса и передачи функций надзора Палате финансовых рынков в 2016 году, не отличавшейся должным уровнем профессионализма и эффективностью мер. Другой причиной упадка этого рынка называют упущенные возможности, также связанные с деятельностью Палаты надзора, уделявшей внимание преимущественно банковскому сектору и оставившей без контроля СК. С этой точки зрения, упадок и ликвидацию страховой компании, связанной с закрывшимся банком, называют вполне объяснимой, поскольку в обанкротившемся BankStandard остались средства Standard Insurance. Финансовый удар по СК оказался несовместимым с дальнейшей деятельностью.

С передачей полномочий надзора финансовых рынков Центробанку на текущий момент готовятся проекты оздоровления страхового рынка, однако о конкретных мерах в этом направлении пока ничего не известно. В то же время отмечается, что страхование — это процесс, основанный на большей прозрачности, и развитие в этой области затрудняется отсутствием прозрачности экономической среды и отсутствием доверия к местным СК, вынужденным ограничивать свою деятельность простыми видами страхования. Так, в сложившейся ситуации практически не действует закон, предусматривающий страхование недвижимости в силу отсутствия доверия. В контексте развития рынка специалисты подчеркивают необходимость надлежащего контроля этой сферы и прозрачности в экономике.