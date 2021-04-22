Полиция задерживает приковавшихся к дверям кабмина Армении оппозиционеров

Группа оппозиционных активистов из движения «Азатагрум» («Освобождение») в четверг утром приковала кандалами себя к дверям здания правительства Армении, чтобы не допустить туда премьер-министра Никола Пашиняна и других членов кабмина. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, полиция начала задержания активистов.

«Пашинян и его сторонники не должны войти в здание», — заявил один из участников акции протеста.

В настоящий момент к дверям остаются прикованными несколько активистов, полицейские пытаются снять цепи. На месте событий несет усиленную службу специальный отряд полиции «Красные береты».

| 2021-04-22T10:29:03+04:00 22 апреля 2021, 11:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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