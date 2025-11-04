Вашингтон задерживает финансирование ООН, так как ожидает реформирования всемирной организации. Об этом в интервью порталу Breitbart News заявил постпред США при ООН Майкл Уолтц.

Дипломат уточнил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп задерживает выплату взносов до тех пор, пока не будут видны реформы ООН.

Уолтц подчеркнул, что под давлением Вашингтона генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласился уменьшить бюджет всемирной организации на 15%, что приведет к сокращению штата на 18% и численности миротворцев на 25%. По словам постпреда, США будут «жестко обращаться» с ООН.