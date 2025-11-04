Президент США Дональд Трамп пригрозил ограничить выделение федеральных средств на нужды Нью-Йорка в случае победы на выборах мэра крупнейшего американского мегаполиса кандидата от демократов Зохрана Мамдани. Об этом президент написал в Truth Social.

По словам американского лидера, «крайне маловероятно», что он будет «выделять федеральные средства» на нужды Нью-Йорка, «за исключением необходимого минимума», «если кандидат-коммунист Зохран Мамдани выиграет на выборах мэра». Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает коммунистом Мамдани, который называет себя «демократическим социалистом». Выборы мэра Нью-Йорка назначены на 4 ноября.

Президент США уверен, что в случае победы Мамдани «у этого некогда великого города нулевые шансы на успех или даже на выживание». По словам Трампа, «с коммунистом у руля ситуация может лишь ухудшиться». «Управлять страной — это моя обязанность. И я глубоко убежден в том, что Нью-Йорк ждет полная и окончательная катастрофа в экономической и социальной сферах, если победит Мамдани. Принципы, которых он придерживается, проверялись более тысячи лет и ни разу не приносили успеха», — считает Трамп.

Американский лидер, являющийся республиканцем, призвал жителей крупнейшего мегаполиса страны голосовать за бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он является демократом, но баллотируется на пост мэра как независимый кандидат. «Я бы предпочел, чтобы победил демократ, обладающий опытом добиваться успеха, чем коммунист без опыта, который ранее в полной мере терпел крах», — пояснил Трамп.