Вена выделит €2 млн на оборудование, предназначенное для разминирования в Украине. Об этом сообщило в субботу австрийское министерство иностранных дел.

«Для облегчения тяжелой гуманитарной ситуации на Украине федеральное правительство Австрии выделит €2 млн <…>. Эти средства пойдут на приобретение оборудования для разминирования», — отмечает МИД. Средства будут переданы в гуманитарную некоммерческую организацию, специализирующуюся на разминировании, передает ТАСС.

Канцлер республики Карл Нехаммер заявил, что Австрия не собирается направлять на Украину своих специалистов по разминированию, пока идут боевые действия.

Как отмечается в пресс-релизе МИД, площадь заминированной территории составляет более 250 тыс. кв. км.