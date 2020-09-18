Полиция взяла под контроль рынок в Шеки

Несмотря на регулярные профилактические меры, принимаемые в городе Шеки в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, для пресечения случаев заражения жителей COVİD-19, в результате тестов на коронавирус, принятых у работников ОАО «Шекинский рынок», за последние дни было выявлено заражение указанным вирусом 12 человек.

Как сообщили местному бюро АПА в шекинской региональной группе Министерства внутренних дел, для принятия санитарно-эпидемиологических мер на территории рынка в соответствии с решением Оперативного штаба, с 18 сентября 2020 года на 3 дня рынок закрыт на карантин, то есть на это время работа рынка полностью прекращена.

Сотрудники Шекинского городского-районного отделения полиции постоянно несут службу на территории.

| 2020-09-18T16:40:13+04:00 18 сентября 2020, 18:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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