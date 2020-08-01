Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

В Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в своем Facebook.

Шевченко отметил, что мужчина своим вооруженным сопротивлением «ставил под угрозу жизнь и здоровье полицейских» и был «ликвидирован точным выстрелом одного из бойцов».

По данным полиции, операция прошла ночью 1 августа возле поселка Опошня Полтавской области. Злоумышленник не захотел сдаваться и снова угрожал полицейским взрывом ручной гранаты. Полицейские не пострадали.

23 июля в украинской Полтаве мужчина, которого пытались задержать за угон, пригрозил взорвать гранату , а затем взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле.

Позже злоумышленник бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК Украины (iz.ru)