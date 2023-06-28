Проведение очередной демонстрации с сожжением Корана разрешила рядом с мечетью стокгольмская полиция.

Как передает rossaprimavera.ru, об этом сообщает 28 июня SverigesRadio.

Напомним, в феврале в полицию обратился организатор двух акций у посольств Турции и Ирака. Он потребовал разрешение на сожжение Корана перед этими дипмиссии.

Полиция отказала в выдаче разрешений, мотивируя свои действия тем, что это повышает опасность теракта. В июне Административный суд второй инстанции рассмотрел это решение и постановил, что у полицейских не было достаточных оснований для отказа.

По закону отказ на выдачу разрешений может быть осуществлен только когда это необходимо с точки зрения обеспечения безопасности данной конкретной акции.

Ссылаясь на это решение суда стокгольмская полиция согласовала новые акции.

Напомним, 28 июня мусульмане отмечают праздник Гурбан-Байрам.