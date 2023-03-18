Полиция провинции Пенджаб пробилась в субботу на территорию резиденции бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV, правоохранители уже арестовали более 20 оппозиционеров.

Утром полиция приступила к ликвидации устроенных сторонниками ДЗС палаточных лагерей, расположенных на прилегающей к резиденции территории. Активисты оппозиционной партии стали оказывать сопротивление, применяя огнестрельное оружие и бутылки с зажигательной смесью. Отмечается, что полицейские использовали бульдозер, чтобы снести ворота, ведущие к резиденции. Столкновения с оппозиционерами в настоящее время идут на прилегающей к дому экс-премьера территории.

Хан, находящийся в данный момент на пути в окружной суд Исламабада для участия в заседании по делу о продаже полученных им во время пребывания у власти от зарубежных лидеров дорогих подарков, в серии сообщений в Twitter подверг критике действия правоохранителей. «Тем временем полиция Пенджаба совершила нападение на мой дом в парке Заман, где сейчас находится Бушра Бегум (супруга экс-премьера)», — написал политик.