Полиция проверит высказывание Соловьева на предмет реабилитации нацизма

Управление внутренних дел Северного админстративного округа Москвы проверяет высказывания телеведущего Владимира Соловьева о Гитлере и Алексее Навальном. Поводом для проверки стал запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

В ответе ГУ МВД на запрос Рашкина, который во вторник, 30 марта, цитирует интернет-сайт РБК, говорится, что ведомство направило запрос в ВГТРК с просьбой предоставить копию записи программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», транслировавшуюся на телеканале «Россия 1» 16 февраля 2021 года.

После получения копии она будет направлена в исследовательский центр ГБУ «МИЦ» для классификации видео. Запись также отправят в Головинское следственное управление и СК по САО города Москвы «для дачи правовой оценки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством России».

В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий сравнил оппозиционного политика Алексея Навального с Гитлером, заявив, что последний, «в отличие от этого гульфикфюрера, не косил от армии, воевал, и воевал доблестно, во время Первой мировой войны».

Вскоре после выхода программы в эфир депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, не нарушают ли высказывания Соловьева законы о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма. (DW)